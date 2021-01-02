Yılmaz Özdil yazmıştı, heykeli dikildi…

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın sembol isimlerinden “Benzinci Kör Hafız”ın heykelini dikti.

70 yıl boyunca geçimini çakmaklara gaz doldurarak sağlayan Mustafa Ayrıközü bu lakapla tanınıyordu.

Emeğin pek yüce değer olduğunun göstergelerinden biriydi. Toplumda sevgi ve saygı gören biriydi. Orta yaş ve üstü İzmirliler'in hafızalarına kazınan “Benzinci Kör Hafız”’ın anısının yaşatılması için kent tarihçileri, sanatçılar ve esnaf temsilcileri yıllardır çağrıda bulunuyordu. Heykeli İzmirli heykeltıraş Can Akdaş yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, heykelin insan-mekan ilişkisi ve vefa duygusuna atıfta bulunduğunu ve kent kültürü adına yapıldığını açıkladı. “Benzinci Kör Hafız”ın heykelinin dikilmesini İzmirliler sevgiyle karşıladı.

OLAĞANÜSTÜ HİKAYESİNİ YILMAZ ÖZDİL YAZMIŞTI

Ancak, tevazu anıtı Mustafa Ayrıközü'nün çok önemli başka özellikleri de var. O bir tıp fakültesi öğrencisi ve bağımsızlık savaşı kahramanıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bile unuttuğu bu özelliği geniş kitlelere duyuran ise Yılmaz Özdil olmuştu. Özdil, geçtiğimiz Ekim ayında çıkan Son Cüret kitabında Milli Mücadele Gazisi Mustafa Ayrıközü'nü şöyle anlatmıştı:

“Antep işgal edilince, eğitimini yarıda bırakarak yardıma koşan tıbbiye öğrencilerinden biri Mustafa Ayrıközü'ydü.

Manastır doğumluydu.

Ailece İzmir'e göç etmişlerdi.

Beyrut'ta tıp okuyordu.

Şahin Bey'in müfrezesinde vuruşurken yüzünden yaralandı.

Sağ gözünü kaybetti.

O ilkel şartlarda tedavi imkanı yoktu.

Bandajladı devam etti…

Fransızlara esir düştü.

Zaten yaralı olan sol gözü de görme yeteneğini kaybetti.

Vatan kurtuldu ama Mustafa için hiç kolay olmadı.

İzmir'e döndü.

Başkalarının yardımına koşan pırıl pırıl bir hekim adayıyken, başkalarının yardımına muhtaç bir engelli haline gelmişti.

Meslek yok.

İş yok.

Boynuna bağladığı işporta tablasıyla çakmak gazı satmaya başladı.

70 yıl… Dile kolay, 70 yıl boyunca, Kemeraltı çarşısının girişinde, Konak Sineması'nın bulunduğu pasajın önüne hasır taburesini koyar, çakmak gazının yanı sıra, ayna, tarak, çengelli iğne falan satardı.

“Benzinci Kör Hafız” adıyla tanındı.

İzmir'in sembollerinden biri oldu.

1997'de rahmetli oldu.”

( Sayfa 201, 202. Son Cüret – Sia Kitap )