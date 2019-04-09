Yılmaz Özdil’in kitabı ‘Mustafa Kemal’, Azerbaycan Türkçesi’nde

Okurla buluştuğu ilk günden beri çok konuşulan ve büyük beğeni alan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal kitabı, Azerbaycan Türkçesi ile Azerbaycan’daki ve Türkiye’deki okurlarıyla buluşuyor.

Yılmaz Özdil’in bir milyonu aşkın satan ve rekorlar kıran kitabı Mustafa Kemal, İngilizce’nin ardından şimdi de Azerbaycan Türkçesi’yle yayında. Özdil, kitabın Azerbaycan'daki okurlarla buluşması için Teas Press yapılan anlaşma sonrasında “İki devlet tek millet kavramının sadece bir siyasi söylemden ibaret olmadığını göstermesi açısından Teas Press ve Kırmızı Kedi arasında kurulan bu kültür köprüsünün ilk parçasının Mustafa Kemal olması hepimiz için çok onur verici” demişti.

Okurlar, Azerbaycan Türkçesi'ne çevrilen kitaba Azerbaycan'daki tüm Libraff Kitabevleri'nde, Türkiye'de ise Kırmızı Kedi Kitabevleri ve kirmizikedi.com üzerinden ulaşılabilirler.

YAKIN ZAMANDA BAŞKA DİLLERDE

Geçtiğimiz hafta İngilizce olarak da raflardaki yerini alan Mustafa Kemal kitabının yakın zamanda Rusça, Almanca ve Arapçası da okurla buluşacak.