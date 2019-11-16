Yılmaz Özdil’in kitabı Mustafa Kemal, sahneye taşındı

Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı, tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan Mustafa Kemal kitabı, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahneye konuldu. Gezen "Mustafa Kemal çok büyük bir dahi. Kelimeler, oyunlar, romanlar, kitaplar onu anlatmaya yetmiyor" dedi.

Fatma VURGUN / Emre ÇEVİK

Mustafa Kemal’in galası Kadıköy Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda yapıldı. Galaya Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Yoğun ilgi gösterilen oyunu seyirciler dakikalarca ayakta alkışladı. Müjdat Gezen, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal’le ilgili söylenecek sözler kitaplara sığmıyor. Kalın bir kitap yaptı Yılmaz, yine de sığdıramadı. Ben de oyunlaştırıp 2 saate indirdim ama onun anlatılacak o kadar fazla şeyi var ki ben nitekim oyunun sonunda çıkıp sunucuymuş gibi kalanları anlatıyorum” dedi.



ÇOCUK VERSİYONU DA VAR

‘Atatürk ve Çocuklar’ diye çocuklar için de bir oyun yaptıklarını belirten Gezen “Orada da yine her anekdotu sığdıramadık. Mustafa Kemal çok büyük bir dahi. Kelimeler, oyunlar, romanlar, kitaplar onu anlatmaya yetmiyor” dedi.

44 OYUNCU ROL ALIYOR

Senaryosu Müjdat Gezen tarafından yazılan oyunda 44 sanatçı rol alıyor. Oyunun yönetmenliğini Barış Taşkın üstlenirken, müziklerinde ise İbrahim Gönenç’in imzası var. 200’den fazla farklı kostüm ve 100’den fazla farklı aksesuarın kullanıldığı oyunda; Çanakkale’den Çankaya’ya, Selanik’ten Anıtkabir’e 50’den fazla dekor var.



HER CUMARTESİ SAHNELENECEK

Oyun her cumartesi aynı adreste sahnelenecek. Mustafa Kemal oyunu için ayrıca; İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmit, Edirne, Eskişehir’de çok geniş bir turne yapılacak.

TÜM GELİRİ GENÇ SANATÇILARA HARCANACAK

Oyunun tüm geliri, ücretsiz konservatuar eğitimi verip genç sanatçıları yetiştirebilmesi için Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne bırakılacak.