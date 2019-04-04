Yılmaz Özdil’in kitabı Mustafa Kemal’den bir ilk daha

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal, İngilizce'ye çevrildi. Eser, Türkçe'den İngilizce'ye çevrilirken bir seferde en çok basılan kitap oldu.

Yılmaz Özdil’in rekorlar kıran eseri ‘Mustafa Kemal’, Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle İngilizce olarak da okurlara sunuldu. Mustafa Kemal’in İngilizce edisyonunun ilk baskısı 10 bin civarında oldu. Bu rakam Türkçe’den İngilizce’ye çevrilen bir eser için rekor anlamına geliyor. Zira, bugüne kadar ilk baskıda bu kadar basımı yapılan bir eserimiz yoktu.

Kitabı İngilizce’ye Peter Klempner çevirdi.

REKOR KIRIYOR

Özdil’in uzun süre üzerinde çalıştığı Mustafa Kemal kitabı bugüne kadar bir milyon 150 bini aşkın satış yaptı. Kitabın sadece 1881 adet basılan özel baskısı geçtiğimiz Ocak ayında satışa sunulmuş ve dakikalar içerisinde tükenmişti. Kitabın çocuklar için basılan edisyonu ise yine satış rekorları kırıyor.