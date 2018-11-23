Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal kitabı Çinceye çevriliyor

Yılmaz Özdil’in kısa sürede bir milyon okura ulaşan yeni kitabı Mustafa Kemal, Çinceye çevriliyor! Azerbaycan Türkçesi’ne ve Rusça’ya çevrilen muhteşem eserin, Çinli okurlarla da buluşması için Yilin Yayınevi ile sözleşme imzalandı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kırmızı Kedi Yayınevi ile Feng Huang (Phoenix) Şirketler Grubu bünyesindeki Yilin Yayınevi arasında geçtiğimiz aylarda işbirliği anlaşması imzalanmıştı. İki yayınevi arasında imzalanan telif anlaşmasıyla, Sözcü Gazetesi’nin usta yazarı Yılmaz Özdil'in büyük beğeni toplayan Mustafa Kemal isimli muhteşem eseri Çinceye çevrilecek.

“MUSTAFA KEMAL'İN TANINMASINA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Kırmızı Kedi Yayınevi yöneticisi Haluk Hepkon, Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabının birçok dile çevrilmesi çalışmasının sürdüğünü kaydederek, “Çin gibi önemli bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, Türk devriminin önderi Mustafa Kemal'in tanınmasına çok büyük önem veriyoruz. Daha önce de Teas Press ile sözleşme imzalamış ve Mustafa Kemal kitabının Azerbaycan Türkçesi'ne ve Rusça'ya çevrileceğini duyurmuştuk. Kitabın tüm dünya dillerinde okunması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İki yayınevi arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Kırmızı Kedi Yayınevi'nin diğer yazarlarının eserleri de Çinceye çevrilecek.