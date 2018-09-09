Yılmaz Özdil’in ‘Mustafa Kemal’ kitabı rekor kıracak!

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in merakla beklenen 'Mustafa Kemal' kitabını 1 milyon 700 bine yakın basacaklarını ve bu alanda rekor kırmaya hazırlandıklarını söyledi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’in merakla beklenen Mustafa Kemal kitabı, önümüzdeki ay okurlarla buluşmaya hazırlanıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, kitabın Türkiye’deki yayıncılık sektörü adına bir rekor olacağını söyledi. 1 milyon 700 bine yakın baskı planladıklarını ifade eden Hepkon, “Türkiye’de şu ana kadar bu boyutta basılan ve dağıtılan kitap olmadı. Yani bir anlamda Türkiye’nin şimdiye kadarki baskı rekorunu kırmış olacağız” dedi.

“ÇOK ÖZEL BİR KİTAP”

‘Mustafa Kemal’ kitabının Kırmızı Kedi için de çok özel olduğuna değinen Hepkon, şöyle dedi:

“Çok özel bir kitap çünkü 10’uncu senemiz ve bininci kitabımız olacak. Ayrıca içinde bulunduğumuz dönemde Mustafa Kemal’in hem halka, çocuklara hem de yabancı dil çevirisi ile farklı kültürlere tanıtılmasını çok önemsiyoruz.”

SOSYAL MEDYADA ‘MUSTAFA KEMAL’ HEYECANI

Yılmaz Özdil’in merakla beklenen kitabı Mustafa Kemal ile ilgili hazırlanan video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

DHA