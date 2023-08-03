Yine dava açıldı: Dua Lipa’nın başı o şarkı yüzünden dertten kurtulmuyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, popüler şarkısı "Levitating"de başka bir şarkının kayıtlarını kullandığı iddiasıyla yaklaşık 540 milyon TL'lik (20 milyon dolarlık) davayla karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr

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27 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, hit single’ı “Levitating”de kullandığı iddia edilen bir kayıt için dava ediliyor.

Müzik yapımcısı Bosko Kante, bir şarkısının remix’lerde telif hakkı olmadan kullanıldığını iddia ederek pop yıldızı hakkında yasal işlem başlattı.

Kante, “Levitating”in başarısından 20 milyon dolardan fazla kâr elde etmeye hakkı olduğuna inanıyor ve bu nedenle pazartesi günü Los Angeles’ta mahkemeye gitti.

Kante, boyuna takılan ve ses titreşimlerini enstrüman benzeri seslere dönüştürebilen bir cihaz olan ElectroSpit Talk Box’ı yarattığını söylüyor. Billboard, Kante’nin avukatlarının, yapımcının telif hakkının “bariz bir ihlali” olduğunu söyledikleri iddiayı çözmek için “çok sayıda girişimde” bulunduğunu söylediğini bildirdi.

Avukatları, yapımcının Lipa’nın “işbirliği yapma veya sorumluluğu kabul etme isteksizliği” göstermesi nedeniyle yasal işlem başlattığını da sözlerine ekledi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Lipa, en popüler şarkılarından biri olan “Levitating” nedeniyle ilk kez yasal işlemle karşılaşmıyor.

Raggae grubu Artikal Sound System, parçanın 2017 şarkıları “Live Your Life”ı kopyaladığını iddia ederek Mart 2022’de ünlü şarkıcıya karşı dava açtı. Dava haziran ayında reddedildi.

Hâlâ devam eden başka bir davada da şarkı yazarları L Russell Brown ve Sandy Linzer, Lipa’nın 1979’daki “Wiggle And Giggle All Night” şarkısındaki melodiyi kullandığını iddia etti.

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