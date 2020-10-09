Yıpranmış kitaplara 43 yıldır hayat veriyor

Unutulmaya yüz tutmuş, artık usta yetiştirmeyen klasik sanatlardan biri de cilt sanatı... Erzincan'da, zamanın büyük çoğunluğunu kitaplarla geçiren ve yıpranmış sayfaları ve dökülmüş parçaları yeniden onaran Orhan Ersu, 43 yıldır adeta bir doktor titizliğiyle kitapları yeniden hayata bağlıyor.

Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik, Erzincan’da 43 yıldır mesleğini özveriyle yapan Orhan Ersu tarafından sürdürülüyor.

İnönü Mahallesi merkez çarşısında 10 metrekarelik bodrum kattaki atölyesinde çeyrek asırdır ciltçilik mesleğini yapan Ersu, bu mesleğin son dönemlerini yaşadığını ve gelecekte unutulacağını belirtti.

YILLARDIR KURAN-I KERİM, ARŞİV CİLTLEMESİ YAPIYOR

Bu işte dikkat edilecek hususları anlatan Orhan Ersu, şunları söyledi:

* 1977’de bu işe matbaacı olarak girdim. Sonrasında ise bir buçuk ay kurs görüp ciltleme işine girdim. Kuran-ı Kerim, gazete ve resmi evrakların ciltlerini yapıyoruz.

* Ciltleme işinde dikişli, iplik ve formalı defterler var bu defterleri elle dikerek toplama yapıyoruz. Tek yaprak olursa onu zımba makinasıyla zımbalıyoruz. Bu şekilde dağınık olan sayfaları toplayıp kitap haline getiriyoruz.

* Dağınık olan kitabı toplandıktan sonra ona uygun bir kapak yaparak kitabın uzun süre kalmasını sağlıyorsunuz.

* İşimi severek yapıyorum. 43 yıldır hiçbir zaman of diyerek işimi yapmadım.

“İKİ CİLTÇİ USTASI KALDI”

* Erzincan’da şu anda iki tane ciltçi var. Vatandaşlar da ellerinde yıpranmış, dağılmış kitapları varsa bize getiriyorlar biz de o kitapları ciltleyip sağlam bir vaziyette vatandaşa teslim ediyoruz.

* Her ne kadar bu meslek unutulmaya yüz tutmuş olsa da para kazanmaya devam ediyoruz.