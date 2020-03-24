YKKSY’den online hizmet! Sagalassos sergisi internetten izlenebilecek

Corona virüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) 3D sanal sergi turları başlattı. Sanatseverler online olarak “Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos” sergisini izleyebilecek.

YKKSY; corona virüsü salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında geçici bir süreyle kitabevlerini ve “Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos” sergisini ziyarete kapatmıştı.



Online hizmetler kapsamında Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos sergisinin 360 derece sanal turunu erişime açan YKKSY, sergi kapsamında Sagalassos kazı ekibi üyeleriyle yapılan röportajları da video kanallarında yayınlamaya başlayacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan geçmiş tarihli sergiler ise web sitesinde 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.



Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yapılan geçmiş tarihli etkinliklerin bir kısmının video kayıtlarının paylaşıma açılacağı çalışmalar kapsamında gelecek tarihli bazı etkinlikler de online olarak gerçekleştirilecek.