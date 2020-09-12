Yogayla şifatı buldu

Sekiz yıl önce geçirdiği psikolojik ve fiziksel rahatsızlık sonucu yürümekte bile güçlük çeken ve ilaçlarla ayakta duran 27 yaşındaki Merve Tanrıverdi’nin hayatı yoga ile değişti.

Tanrıverdi, 7 yıl eğitim aldığı yoga sporunda altı kez Dünya Şampiyonu oldu ve kısa sürede tüm hastalıklarından kurtuldu. Yoga eğitmenleri ile Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Haremtan Tepesi'nde eğitimlerini sürdüren Tanrıverdi yoga ile değişen yaşantısını Sözcü HaftaSonu okurları için anlattı.

PANİK ATAK OLDUM

Spikerlik ve sunuculuk yaparken yaşadığı stresli hayat nedeniyle fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar geçirdiğini ve aylarca evinden çıkamadığını ve panik atak rahatsızlığına yakalandığını belirten Tanrıverdi, “Çocukluğum spor yapmakla geçti. Voleybol ve atletizm yaptım. Ardından spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldım ve iş hayatına atıldım. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle fiziksel rahatsızlıklar, panik ataklar ve korkular yaşamaya başlamıştım. İleri derecede panik atağım vardı. Sonra yoga ile tanıştım” dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Tanrıverdi, iki yıl süren yoga çalışmalarının ardından tüm hastalıkları geride bıraktı. Merve Tanrıverdi, “İlk derslerden itibaren vücudum yenilenmeye başladı. Yoga yapmaya başladıktan sonra hem iyileştim. Bu sporu benimser ve düzenli yaparsanız, isteseniz de hasta olamazsınız. Yaklaşık 4 ayda tüm fiziksel ve psikolojik hastalıklardan kurtuldum. Ardından hocamın önerisi ile eğitmen ve sporcu olarak çalışmalara devam ettim. Ve son dört yıl içerisinde 6 kez Dünya Yoğa Şampiyonluğu'na ulaştım, ülkeme kupa kazandırdım. Son olarak ta pandemi nedeniyle online düzenlenen ve 1 Ağustos'ta Antalya'da düzenlenen 208 ülkeden 1350 yoga eğitmeninin katıldığı yarışmada yine Dünya Şampiyonu oldum” açıklamasını yaptı.

ÖFKENİZİ YOK EDİN

Orijinal Yoga Sistemi ile Hindu ve Budizm dinlerindeki yoganın bir ilgisi olmadığını belirten Tanrıverdi, “Yoganın içerisine dinleri karıştırmıyoruz. Olimpik ve orijinal yoga sisteminde kişinin bedensel ve ruhsal sağlığı her zaman ön planda tutuluyor. Yoga yaptığınız süre içerisinde hiçbir hastalık size uğramıyor, istesenizde hasta olamıyorsunuz. Öncelikli olarak insan beyninin kemiren vücudunu pozitif güçten düşüren öfkeyi kontrol altına alıp , öfkeyi yenip sakin, sağlıklı ve bambaşka biri oluyorsunuz. Stabil mutluluğu yakalamanın en önemli yollarından biri günde bir saat yapacağınız yoga olmalı” dedi.