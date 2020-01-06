Yok saymak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yoksaymak’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yok saymak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yoksaymak’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yok saymak’tır. Yok saymak mı, yoksaymak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yok saymak'tır.

YOK SAYMAK NE DEMEK: Olsa bile olmamış kabul etmek, tüzel bir işlemi yapılmamış kabul etmek, geçersiz saymak anlamına gelir.

YOK SAYMAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yok saymak mı, yoksaymak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yok saymak şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yoksaymak (Yanlış kullanım)

yok saymak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu insanları nasıl olur da yok sayarsınız!”