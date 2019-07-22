Yol ağzı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yol ağzı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yol ağzı’dır.
YOL AĞZI NE DEMEK:
1- Bir yolun başka yollarla kesiştiği yer:
2- Bir yolun başlangıcı.
YOL AĞZI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “yol ağzı, yolağzı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yol ağzı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
yolağzı (Yanlış kullanım)
yol ağzı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yol ağzına varınca ineceğini söyledi.”