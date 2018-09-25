Yol Arkadaşım 2’de ‘Çilek’ zamanı

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Yol Arkadaşım 2’de Şeref ve Onur'un yol macerasına YouTuber Çilek de eşlik edecek. Çilek karakterini Ezgi Eyüboğlu canlandıracak. ‘Yol Arkadaşım 2' 12 Ekim'de vizyonda!

FİLMİN KONUSU

Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) bir yıl içinde hem ev hem iş arkadaşı olmuştur. Şeref başarısız bir şekilde Onur'un menajerliğini yapmaktadır. Onur eski işine dönmeye karar verince, Şeref Onur'a bol sürprizli bir turne ayarlar. Henüz haberleri yoktur ama aşk, kahkaha ve macera bu yolculukta yine onları beklemektedir. Hayallerinin peşinden giderken hayatın gerçekleriyle karşılaşacak olan Onur ve Şeref, hedeflerine ulaşabilecek midir? Çok ses getiren ilk filmde olduğu gibi Yol Arkadaşım 2'nin de yönetmen koltuğunda Bedran Güzel, senarist koltuğunda da İbrahim Büyükak oturuyor. Bol kahkaha vaat eden filmin başrollerini ise Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker paylaşıyor.