Yol Arkadaşım filminin oyuncuları ve konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi?

Yol Arkadaşım filminin oyuncuları ve konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi?

Senaristliğini oyuncu İbrahim Büyükak'ın yapmış olduğu Yol Arkadaşım filmi bu akşam ekranlarda olacak. Komedi severlerle 2017 yılında buluşan Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI

– Oğuzhan Koç

– İbrahim Büyükak

– Emre Kınay

– Eda Ece

– Aslı Bekiroğlu

– Bahar Şahin

– Muharrem Bayrak

– Toygan Avanoğlu

– Rahşan Fırtına

– Eser Yenenler

– Dilber Ay

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı’na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak.

Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir’e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.