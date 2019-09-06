Yolcu Tiyatro sezona 4 farklı oyunla giriyor

Yolcu Tiyatro sezonun ilk projesi olarak, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan Wolfgang Borchert’in Kapıların Dışında adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor. Animasyonlarla oyuncuların içe içe geçtiği ve interaktif olarak sürekli iletişim halinde olduğu sahneleme ile dijital teknoloji oyunun bir parçası olarak kullanılıyor.

Provaları devam eden Kapıların Dışında, 7 Ekim tarihinde Moda Sahnesinde prömiyerini yapacak. Savaşın birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisinin anlatıldığı oyunda, ruhsal ve fiziksel yaralarla savaştan yurduna dönen bir askerin, döndüğünde hiçbir şeyi eskisi gibi bulamamasının hikayesi anlatılıyor.



Ersin Umut Güler'in yönettiği, Behçet Necatigil'in çevirdiği oyunda; Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen ve Emre C. Sancar rol alıyor. Animasyon ve Ses Tasarımlarını Tufan Dağtekin'in yaptığı oyunun Kostüm Tasarımı Özlem Kaya'ya ait.

13 ödüllü oyun Joko'nun Doğum Günü 1 yıllık zorunlu aradan sonra yeni Joko'su ile geri dönüyor.

Yolcu Tiyatro oyuncularından Cenk Dost Verdi'nin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanması üzerine 1 yıl ara verilen Joko'nun Doğum Günü, Verdi'nin 11 ayın sonunda tahliyesi edilmesinin ardından yoluna yeni Joko'su ile devam ediyor. Bu sezon Joko rolünde Erdem Kaynarca'nın oynayacağı oyun, 28 Ekim'de Baba Sahne'de seyircisinin karşısına çıkacak.



2 sezondur Türkiye'nin pek çok şehrinde sahnelenen, Ersin Umut Güler'in yönettiği ve Pervin Bağdat ile beraber başrollerini paylaştığı Kürklü Venüs, 9 Ekim'de Kozyatağı Kültür Merkezinde sezonu açıyor.

Yolcu Tiyatro'nun bu sezonki 4. Oyunu sezonun 2. yarısında prömiyerini yapacak.

Ersin Umut Güler'in uyarladığı ve yönetmenliğini yapacağı yeni projenin provalarına Kasım ayında başlanacak ve oyun Ocak ayında seyircisi karşısına çıkacak.

Yolcu Tiyatro'nun oyun programı ise şöyle;

Kapıların Dışında

7 Ekim Moda Sahnesi

12 Ekim Sahne Pulcherie

21 Ekim Kozyatağı Kültür Merkezi

Kürklü Venüs

9 Ekim Kozyatağı Kültür Merkezi

19 Ekim Sahne Pulcherie

31 Ekim Moda Sahnesi

1 Kasım Profilo Büyük Salon

Joko'nun Doğum Günü

28 Ekim Baba Sahne

6 Kasım Profilo Büyük Salon