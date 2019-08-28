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Yolda ‘Can’ bulmak
Yolda ‘Can’ bulmak
Can Yayınları, "Kalp Kalbe Karşı" sloganıyla İstanbul'un çeşitli yerlerine kitap bıraktı. 
Kültür Sanat 28 Ağustos 2019 - 17:13

Can Yayınları, edebiyat tutkunları için İstanbul’un çeşitli yerlerine kitap bıraktı. Yayınevinden yapılan açıklamada, bu kampanyaya dair şöyle denildi:

“Belki tam da şu anda ihtiyaç duyduğunuz şey, iyi bir kitap. Belki güzel bir rastlantı. Belki beklenmedik bir hediye. O zaman kalp kalbe karşı: Bu kitap sizin. Çocukluğunda, bugününde kitaplığı kalplerle dolu okurlarımıza ‘Kalp Kalbe Karşı’ diyelim istedik ve İstanbul'un farklı noktalarına beyaz kapaklı klasikler bıraktık.

Bu kitaplar, şimdilik sadece İstanbul'da, metroda, trende, vapurda, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir. Başka şehirlerde, başka zamanlarda yinelenebilir, sürdürülebilir. ‘Yolda Can Bulmak’ diye bir kavram yerleşebilir günlük hayatınıza.”

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