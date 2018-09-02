Yonca Evcimik 90’lara götürecek

"Yonca Bizi 90'lara Götür Daha da Geri Getirme" adlı sahne şovuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yonca Evcimik, "90'lara olan özlem her geçen gün büyüdü, artık zirve yaptı. Sanat hayatımın 40. yılı şerefine 90'ları özleyen, yeniden o dönemi yaşamak isteyenlere böyle bir sürpriz yapmak istedim" dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Böyle bir şov nasıl ortaya çıktı, nereden aklınıza geldi?

90’lara olan özlem her geçen gün büyüdü, artık zirve yaptı. Sanat hayatımın 40. yılı şerefine 90’ları özleyen, yeniden o dönemi yaşamak isteyenlere böyle bir sürpriz yapmak istedim. Yonca Bizi 90’lara Götür Daha da Geri Getirme adlı sahne şovumun çıkış noktası budur.

Neler var bu sahne şovunda?

Sekizi dansçı olmak üzere 12 kişilik bir grupla çıkıyorum sahneye. 90’larda söylediğim şarkılarımın hepsini yorumlarken o dönem tüm dünyada herkesin diline dolanmış şarkıları da sunuyorum. Direk danslarından çember danslarına kadar çeşitli şovlar yer alıyor. Dekorlar 90’lı yılların dekoru ve arkada 90’lardan görüntüler sunuluyor.



28 YIL SONRA AYNI KOSTÜMLERLE

Kostümlerin şahane…

Hayranlarım, o yıllarda sahnede giydiğim kostümlerimi de üzerimde görecekler. O kostümlerimin her birine gözüm gibi baktım. 28 yıl sonra gelinliğine kaç kadın sığabilir? Ama ben aslanlar gibi hem kendimi hem sahne kostümlerimi buzlukta bekletip, 28 yıl sonra da onların içine yeniden girmeyi başardım.

Bu sahne şovu sergilendi mi hiç?

Geçtiğimiz aylarda şovun daha küçük ölçekli olanını deneme mahiyetinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de sergiledim. Muazzam bir geri dönüş alınca da çalışmalarımı sürdürme kararı aldım. Şu anda belli olan iki sahne şovum var, 22 Eylül’de Aydın ve 13 Ekim’de İzmir Bornova…



“BEN HEP 90’LARDAYIM, BUGÜNLERE GELEMEDİM”

İnsanlar neden 90’lara gidip, geri dönmek istemiyor?

Ben zaten hep 90’lardayım, bugünlere gelmedim, gelmek de istemiyorum. Çoğu kişi de benim gibi düşünüyor.

Neden?

Çünkü, yeni dostluklar kuramıyorum, çevremdeki olumsuzluklara bakmak, olumsuzlukları duymak istemiyorum. Kalbimde kalan güzellikleri koruyabilme adına bugüne pencerelerimi kapatıyorum. Yaşayanlar, 90’ların mahalle kültürünü, samimiyetini, masumiyetini, dayanışmasını, hoşgörüsünü asla unutamadı. Teknoloji gelişti ama her şeyi kirletti, masumiyeti yok etti.



90’lardan günümüze pop müziğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eskiden bir şarkıyı dinlediğimde ‘Bu çok sevilir’ diyordum ve öyle de oluyordu. Şimdi asla bu tür tahminlerim tutmuyor. Çünkü, beğeniler değişti, benim beğenilerimle halkın beğenileri farklılaştı. Yapılan müzikleri kabul etme ve kabul ettirme yolları değişti. 90’larda bir albümde yer alan 10 şarkının hepsi birbirinden farklı olurdu. Şimdi şarkılar birbirine benziyor.

“HAYVANLAR İÇİN SÖZ VERİLDİ, BEKLİYORUM”

Gelelim Hayvan Hakları Yasası’na… Bu yasa hala çıkmadı…

En son dört ayağı kesilen köpeğin dramı, yüreğinde merhametin kırıntısı olanların bile gözlerini yaşarttı. Meclis açılır açılmaz Hayvan Hakları Yasası’nın çıkarılacağı konusunda bana söz verildi, bekliyorum ve bu yasanın çıkacağına da inanıyorum. Çünkü o yasa çıkana kadar mücadelem devam edecek. Sanırım bu yasayı sonunda benden kurtulmak için çıkaracaklar (gülüyor).