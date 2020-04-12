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Yönetmen David Lynch salgın sonrası için umutlu
Yönetmen David Lynch salgın sonrası için umutlu
Sinemanın en önemli yönetmenlerinden olan David Lynch, corona virüsü salgınının ardından insanların daha iyi kalpli olacağı kanısında...
Kültür Sanat 12 Nisan 2020 - 13:34

Corona virüsünden korunmak için Los Angeles'taki evinde karantinada olan yönetmen David Lynch, bu süreçte neler yaptığını anlattı. Evinde kahve içip atölyesinde çalışarak vakit geçirdiğini söyleyen Lynch, “Rutinim öncekiyle büyük ölçüde aynı. Uyanıyorum, kahvemi içiyorum… Sonra meditasyon yapıyorum ve çalışmaya başlıyorum” dedi.

Fotoğraflar: Depophotos

Karantina sürecinin ardından insanların yeni bir düşünce yapısına kavuşacağını uman Lynhc, “Nedense yanlış yolda gidiyorduk ve doğa ana bir anda ‘artık yeter, her şeyi durdurmamız lazım' dedi. Bu yeni bir düşünce yapısına neden olacak kadar uzun sürecek” dedi.

‘FARKLI BİR DÜNYA OLACAK’

Bu süreç sonunda insanların daha iyi kalpli, daha spiritüel olacağını düşündüğünü söyleyen usta yönetmen, şöyle dedi:

“Bu işin sonunda farklı bir dünya olacak, çok daha zeki bir dünya. Bu sorunlara çözümler getirilecek ve hayat çok iyi olacak. Filmler geri dönecek. Her şey yeniden doğacak ve muhtemelen bu kez daha iyi olacak. İnsanlar bu süreçte bir şeyler çizebilirler, resim yapabilirler, ufak şeyler inşa edebilirler, şarkı sözü yazabilirler, şiir yazabilirler, sonradan filme uyarlanacak hikâyeler yazabilirler, oyun oynayabilirler, yeni oyunlar yaratabilirler. Bu farklı birçok deneyim için bir fırsat.”

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Son güncelleme: 13:38 - 12.04.2020
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