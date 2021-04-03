Yönetmen Feridun Kete hayatını kaybetti

Bodrum’a bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan ve iki ay önce özel bir hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan İzmirli ünlü yönetmen evli ve iki çocuk babası Feridun Kete (77) bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

“BİZE ANILARIYLA YAŞAMAK KALDI”

Kete’nin bir ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra normal odaya çıktığını belirten Mualla Kete, “Eşim bir ay yoğun bakımda kaldı ardından solunum yetmezliği rahatsızlığını atlatarak normal odaya çıkmıştı, durumu iyiye gidiyordu. Ancak bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çok üzüntülüyüz, acımız büyük. Türk sinemasına yıllarını vermişti, bize anılarıyla yaşamak kaldı” dedi.

Mualla Kete doktorların kendisinin de hastaneden ayrılmasına izin vermediklerini söyledi. Kete’nin iki çocuğunun Bodrum'a gelmek üzere yola çıktığı, cenazesinin de vasiyeti üzerine pazartesi günü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

YEŞİLÇAM’DA YÜZLERCE FİLME İMZA ATMIŞTI

1965-66 yıllarında Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Neriman Köksal ile kısa bir evlilik yapan ve 15 yıl önce Bodrum’a yerleşen Feridun Kete Fazilet, Süper Kadın, Tehlikeli Adam, Oğulcan, Konyakçı, Azrail, Acı Kader, Umutların Ötesi, Düşte Gör başta olmak üzere 100'ün üzerinde filmin yönetmenliğini yapmıştı.