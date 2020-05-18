Yönetmen Lynn Shelton yaşamını yitirdi

Variety'nin haberine göre Shelton'ın genç yaşta vefat etmesinin nedeni bir kan hastalığıydı. Shelton'ın ölümünü duyuran oyuncu ve komedyen Marc Maron, “Çok kötü haberlerim var. Lynn dün gece öldü. Bir haftalık bir hastalığın ardından dün sabah bayılmıştı” diyen Maron şöyle devam etti: “Daha önceden bilinmeyen ama alttan alta devam eden bir durumu vardı. Covid-19 değildi. Doktorlar onu kurtaramadılar. Çok uğraştılar, çok” dedi.

LYNN SHELTON KİMDİR?

Lynn Shelton yönetmenlik kariyerinin üçüncü uzun metrajlı filmi olan “Humpday” ile 2009 yılında Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık bulunmuştu. “Touchy Feely” (2013), “Laggies” (2014) ve “Outside In” (2017) gibi filmleri çeken Lynn Shelton'un son sinema filmi 2019 tarihli “Sword of Trust” oldu.

Sinema kariyerinin yanı sıra televizyonda da çalışan Lynn Shelton son zamanların popüler dizilerinden “Little Fires Everywhere”, “The Morning Show”, “New Girl” ve “G.L.O.W.” gibi yapımlarda yönetmenlik yapmıştı.