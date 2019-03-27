Yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un öldürüldüğü davada karar çıktı

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin figüranlık yapan 19 yaşındaki Osman A. “haksız tahrik altında kasten adam öldürmek” ve “nitelikli yağma” suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasını yapan sanık, “Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey” dedi.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un 2017 yılının aralık ayında Şile’deki evinde öldürülmesine ilişkin dizilerde figüranlık yapan 19 yaşındaki Osman A.'nın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “nitelikli yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman A. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

‘GENÇLİĞİMİ BANA GERİ VERİN HAKİM BEY'

Son savunmasını yapan sanık Osman A., “Benim bir ailem var, en az karışı taraf kadar ben de mağdur edildim. Maktul olay tarihinde zorla alkol içirip, bütün engel ve çabalarıma rağmen zorla cinsel saldırısına devam etmemiş olsaydı, ben burada olamazdım. Kemal Hoca da yaşıyor olurdu. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey” dedi.

Sanık avukatı da olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, müvekkilinin tüm suçlardan beraatını istedi. Son sözü sorulan sanık, bu olayın yaşanmasını istemediğini söyleyerek, “Gönülden pişmanım” dedi.

TOPLAMDA 21 YIL 3 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak, sanık Osman A.'yı “haksız tahrik altında kasten adam öldürmek” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık, cinayetin ardından evden çıkarken Mustafa Kemal Uzun'a ait cüzdan, saat, araba anahtarı ve telefonu da alması sebebiyle “nitelikli yağma” suçundan da 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” ve “gece vakti silahla nitelikli yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.