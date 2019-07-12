Yönetmen Stanley Kubrick’in 3 yeni senaryosu ortaya çıktı

ABD'li efsane yönetmen Stanley Kubrick'in 3 senaryosu gün yüzüne çıktı. 1954 ile 1956 yılları arasında yazıldığı öğrenilen senaryoların teması evlilik, kıskançlık ve aldatma.

Stanley Kubrick’in yeni ortaya çıkan 3 senaryoyu ikinci eşi, dansçı ve oyuncu olan Ruth Sobotka ile evliliği sırasında kaleme aldığı anlaşıldı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, daktiloyla yazılan “Evli Adam” adındaki senaryo toplamda 35 sayfa. “Mükemmel Evlilik” ismindeki senaryoda ise el yazısı notlar ve 7 sayfalık sahneler yer alıyor. “Kıskançlık” adındaki 13 sayfalık senaryoda ise evli bir çift arasında yaşanan kavgalar kaleme alınıyor.

Kubrick’in “Evli Adam” adındaki senaryosu, “Evlilik tatlının başta servis edildiği uzun bir yemek gibidir” ifadeleriyle başlıyor. Bir insanla aynı evi paylaşmak ise “tüylerden oluşmuş bir yatak içinde boğulmaya” benzetiliyor.

Yeni ortaya çıkan senaryolar Londra’daki Arts London Üniversitesi’ndeki arşivine yönlendirildi.

1928 doğumlu olan Kubrick kariyeri boyunca Cinnet, 2001: Bir Uzay Destanı, Otomatik Portakal, Full Metal Jacket, Zafer Yolları ve Spartaküs gibi kült filmlerin yönetmenliğini üstlendi.