Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker geri dönüyor

2019'da gişe rekorları kıran Batman'in ezeli düşmanı Joker, devam filmiyle geri dönüyor. Yönetmen Todd Phillips, sosyal medya paylaşımıyla ikinci filmin hazırlıklarına başlandığını sinemaseverlere duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Joaquin Phoenix’e en iyi erkek oyuncu Oscar’ını getiren Joker filmi, 2019 yılının en dikkat çeken filmleri arasındaydı. Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin, devam filmi heyecanla beklenirken nihayet haber geldi.

Phillips sosyal medyada paylaştığı “Joker: Folie à Deux” adının yazdığı bir kapak paylaştı. Ardından da Phoenix’in senaryoyu okurken çekilmiş bir resmini ekledi.

11 Dalda Oscar adayı olan filmin daha önce tek bir film olarak kalacağı belirtiliyordu, ancak film vizyona girip gişede dikkat çekince ikinci bir film haberleri de çıkmaya başlamıştı. Bu söylentiler ne yönetmen ne de oyuncular tarafından şimdiye kadar doğrulanmamıştı.

İkinci filmin konusuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak “Folie à Deux”un iki kişilik delilik anlamına gelmesi dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Robert Pattinson, bir kez daha Batman olacak

İlginizi Çekebilir Gişenin iddialı filmi Batman'in geçmişine yolculuk