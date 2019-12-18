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Yönetmen Tunç Başaran vefat etti
Yönetmen Tunç Başaran vefat etti
Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 18 Aralık 2019 - 11:22

12 yıldır Bandırma’da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran’ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu “Uçurtmayı Vurmasınlar” ve “Piano Piano Bacaksız” adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran’ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi. (İHA)

Son güncelleme: 11:32 - 18.12.2019
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