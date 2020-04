Yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil corona virüsüne yakalandı

YouTuber İlker Canikligil, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Hastanede tedavi altına alınan Canikligil, bir video çekerek son durumunu anlattı. Bir haftadır corona virüsü şüphesiyle hastanede olduğunu belirten Canikligil, şunları söyledi:

“Covid olmuşum. Buna sevinenler olacaktır tabii. Bir iki haftadır kas ağrılarıyla başladı. Geçen pazartesi ateş oldu. 38,5 gibi… Şunu anladım ki kimse ne yapması gerektiğini tam bilmiyor ve herkes bir şey söylüyor. Genel fikir şuydu, hastaneye gitmeyin. Belirtilerin en bilinenleri ateş, kas ağrıları, öksürük. Öksürük yok, hala da yok… 5 gün aslında evde takıldım.

‘TOMOGRAFİDE ZATÜRRE ÇIKTI’

Bir hastaneye gittik, tomografi çektirdim. Orada zatürre çıktı. Zatürre corona virüsünün bir sonucu. Bu süreçte ne yapmam lazım diye düşünüyorsunuz. Gidip tedavi mi göreyim, yoksa bir şey yapmayıp bekleyeyim mi? Bunu bilemediğiniz için ortalık biraz toz duman. Bir kararsızlık yaşadık.

Tedavi süreci anladığım kadarıyla yok. Bunun bilinen bir tedavisi yok. Anladığım kadarıyla son ana kadar test yapmamaya çalışıyorlar. Gördüklerimden tahminim önümüzdeki 15 günde bu iş hızlanacak. Sağlık sisteminin biraz sınırına gelmiş gibiyiz.



‘HASTANELERDE YER BULMAK ZOR’

Ben özel hastanede yer bulabilmek için baya uğraştım. Özellerde bile yer bulmak kolay değil. Tedaviye gelince devletin belirlediği bir prosedür var. Hemşireyle telefonla haberleşiyorsunuz. İlaçları kapıya bırakıyorlar. Tekerlekli masayla size doğru itiyorlar. Sizin yapamayacağınız bir şey varsa, uzaylı kostümleri ile geliyorlar, yapıyorlar. Sağlık çalışanları iki hastanede de çok iyiydi.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitmen olarak ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch’ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirdi, 2006 yılında akademiden istifa etti.

Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkardı. 2006’dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında ise İstanbul Film Akademi’de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi’den ayrılarak YouTube kanalı FluTV’de içerik üretmeye başladı.