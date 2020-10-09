Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yönetmen Zeki Demirkubuz’un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu
Yönetmen Zeki Demirkubuz’un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu
Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar ortadan kayboldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirkubuz, işin sorumlularını ifşa edip mahkemeye vereceğini söyledi.
Kültür Sanat 9 Ekim 2020 - 14:51

‘Masumiyet’, ‘Üçüncü Sayfa’ ve ‘Kader’ gibi filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu açıkladı.

Senaryolarının kaybolduğunu Twitter hesabından duyuran yönetmen, “Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek” ifadelerini kullandı.

Demirkubuz ayrıca, 2015 yılında çektiği ‘Bulantı’ filminin senaryosunun cilt halinde eline geçtiğini belirterek, takipçilerin de benzer durumlarda kendisine ulaşmalarını istedi.

Demirkubuz, şunları söyledi:

“İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet’i siliyoruz. Ama konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. Buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir.”

Son güncelleme: 14:55 - 09.10.2020
Etiketler