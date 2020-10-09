Yönetmen Zeki Demirkubuz’un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu

‘Masumiyet’, ‘Üçüncü Sayfa’ ve ‘Kader’ gibi filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu açıkladı.

Senaryolarının kaybolduğunu Twitter hesabından duyuran yönetmen, “Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek” ifadelerini kullandı.

Demirkubuz ayrıca, 2015 yılında çektiği ‘Bulantı’ filminin senaryosunun cilt halinde eline geçtiğini belirterek, takipçilerin de benzer durumlarda kendisine ulaşmalarını istedi.

Demirkubuz, şunları söyledi:

“İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet’i siliyoruz. Ama konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. Buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir.”