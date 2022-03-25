Yönetmenlerin seçtiği filmler İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema yeni bir program serisine başlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Modern’de bir yönetmenin kariyeri boyunca etkilendiği, ilham aldığı ya da sevdiği filmlerden oluşan “Yönetmenin Seçimi” adlı programın ilk konuğu Nisan Dağ olacak.

Son günlerde Bir Nefes Daha ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi işleriyle adından söz ettiren Nisan Dağ, sinemacılık kariyerini etkileyen beş kadın yönetmenin büyüme hikayelerini anlattığı filmleri seçti. Dağ'ın seçkisinde Rebecca Thomas'ın Elektrik Çocukları, Elizabeth Wood'un Sıcak Yaz, Josephine Decker'ın Madeline Madeline'i Oynuyor, Jordana Spiro'nun Gece Yaklaşıyor, Carla Simon'un '93 Yazı adlı filmleri yer alıyor. Nisan Dağ'ın seçtiği filmler 21-31 Mart tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak izlenebilir.