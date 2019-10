YouTube’dan binlerce Queen hayranı ile 3 özel klip

Queen’in efsanevi şarkılarından Bohemian Rhapsody, 1 milyar görüntülemeye ulaşan 90’lı yıllar öncesinden ilk şarkı oldu. Webtekno’nun haberine göre, bunu kutlamak için harekete geçen YouTube Müzik, grubun en tanınmış parçalarından üçü için dünyanın dört bir yanından hayranların yer aldığı müzik videoları yayınladı.

‘EN BÜYÜK MÜZİKAL ÇALIŞMALARINDAN BİRİ'

Sosyal medya devi ‘You Are The Champions' adını verdiği girişim için Universal Music Group ve Hollywood Records ile iş birliği yaptı ve grubun ‘Bohemian Rhapsody', ‘Don’t Stop Me Now' ve ‘A Kind Of Magic' şarkılarına özel klipler hazırladı. 120’den fazla ülkeden 10 binden fazla hayran projede yer aldı ve dünyanın en büyük müzikal çalışmalarından biri ortaya çıktı.

‘Bohemian Rhapsody' müziğe ve şarkıcıya yönelik performansa dayalı bir video olarak çekildi. ‘Don’t Stop Me Now' ise dansa dayalı koreografik bir çalışmayla eğlenceli tarzda ortaya çıktı. ‘A Kind of Magic' ise görsel sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından montajlanarak elde edildi. Çalışmaların hepsi birbirinden eğlenceli ve nostaljiyi adeta günümüze taşıyor.