Yozgat’taki tarihi hamam ziyaretçilere hazırlanıyor

Birisi İngiltere'de, diğeri Yozgat'ta olmak üzere dünyada sadece iki örneği bulunan Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen ve en eski termal tedavi merkezi olduğu bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamı'nın turizme açılabilmesi için başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

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Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Sarıkaya Belediyesi’nin de verdiği destek ile 2010 yılında başlatılan kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılan Roma Hamamı, ilginç mimarisi, tarihi ve iki bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki suyu ile görenleri hayran bırakıyor.

2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan tarihi kalıntılar Roma Hamamı, diğer adıyla ‘Kral Kızı Hamamı’ veya Roma Dönemi’ne ait antik ismi olan Basilica Therma (Aqua Sarvenae) olarak biliniyor.

(Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya / Depo Photos)

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