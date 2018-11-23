‘Yücel’in Çiçekleri’ seyirciyle buluşuyor

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Yönetmenliğini ve senaristliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı filmin galası, bugün (23 Kasım Cuma) saat 21.00'de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Belgesel filmde Atatürk'ü Mahir Günşiray, İsmail Hakkı Tonguç'u Muhammed Uzuner canlandırırken, Hasan Ali Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat oynadı.

Gösterimden önce 110 kareden oluşan Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapılacak.

BELGESEL-DRAMA TÜRÜNDE…

Film, 1940 yılından başlayarak yurt çapında uygulanan Köy Enstitüleri projesini, yaratıcılarından, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayeleri üzerinden anlatıyor. Yücel ve arkadaşlarının toplumsal ve ekonomik zorluklara, siyasal muhalefete rağmen, zorluklara ve tehditlere aldırmadan uyguladıkları ve başarılı oldukları Köy Enstitüleri gerçeğini daha önce denenmemiş bir anlatım diliyle aktarıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ü Mahir Günşıray canlandırdı. Belgesel- drama türündeki eserin senaryosunu, filmin yönetmenliğini de üstlenen Özkarabekir yazdı. Drama çekimlerinin bazı sahnelerinde Hasan Âli Yücel'in orjinal eşyaları yanı sıra daha önce yayınlanmamış özel arşivlerden fotoğraflar ve video görüntüleri de kullanıldı.

‘Yücel’in Çiçekleri’nde İsmail Hakkı Tonguç'u Muhammet Uzuner, Hasan Âli Yücel’i ise filmde görünür olduğu farklı dönemlerine ait 3 farklı oyuncu canlandırdı. Yücel’in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin canlandırdı. Yetişkin Hasan Âli Yücel rolünde ise Mehmet Tokat görev aldı. Senaryo yazımında Yücel’in kızı Gülümser Yücel’in anılarından da faydalanıldı.

Filmin müziklerini Anadolu pop müziğinin ve bu türün en çok bilinen gruplarından Moğollar’ın efsanevi ismi, şimdiye kadar film müzikleri de dahil çok sayıda besteye imza atan Cahit Berkay ile Altuğ Öncü yaptı.

Filmin yapımında 35 kişilik teknik kadro çalışırken küçük roller de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi oyuncu kadrosunda yer aldı.

BEYLİKDÜZÜ, ÇATALCA VE SİLİVRİ BELEDİYELERİ DESTEK OLDU

‘Yücel'in Çiçekleri’ Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Selimpaşa'da kurulan döneme uygun mekân ve setlerde çekildi. Ayrıca Yenikapı, Beyazıt ve Sütlüce'de de çekimler yapıldı. Filme Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri Belediyeleri destek oldu. Yapım sürecinde 35 kişilik teknik kadro çalışırken küçük roller de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi oyuncu kadrosunda yer aldı. Hazırlık süreci bir yıl süren filmi, İsmail Hakkı Tonguç'u da canlandıran Muhammet Uzuner seslendirdi. ARPAŞ'ın (Ambarlı Römorkaj Pilotaj A. Ş.) Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri Belediyelerinin destekleriyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen filmin geniş kitlelerce izlenmesi, medya ve sosyal medyada yer alması planlandı.