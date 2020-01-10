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Yükseköğretim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüksek öğretim’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Yükseköğretim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüksek öğretim’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yükseköğretim’dir. Yükseköğretim mi, yüksek öğretim mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Ocak 2020 - 11:34

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yükseköğretim'dir.

YÜKSEKÖĞRETİM NE DEMEK:

1- Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş.

2- Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim.

YÜKSEKÖĞRETİM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yükseköğretim mi, yüksek öğretim mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yükseköğretim şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

Yüksek öğretim (Yanlış kullanım)
Yükseköğretim (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yükseköğretim kurumlarına eleman alımı için başvurular başladı.”

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