Yükseköğretim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüksek öğretim’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yükseköğretim'dir.
YÜKSEKÖĞRETİM NE DEMEK:
1- Üniversiteleri yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş.
2- Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan öğretim.
YÜKSEKÖĞRETİM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yükseköğretim mi, yüksek öğretim mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yükseköğretim şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
Yüksek öğretim (Yanlış kullanım)
Yükseköğretim (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yükseköğretim kurumlarına eleman alımı için başvurular başladı.”