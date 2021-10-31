Yumuktepe’de tarih yatıyor

Neolitik, kalkolitik, tunç çağı, demir çağı ve orta çağ buluntularının yer aldığı Yumuktepe’de yaşam, milattan önce 7 bin yılından itibaren, kesintisiz olarak orta çağa kadar devam etti.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de bulunan, 9 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Yumuktepe Höyüğü, 28 yıldır devam eden kazı ile gün yüzüne çıkmaya başladı. Çalışmaların son 20 yılında Kazı Başkanlığı görevinde bulunan İtalya Lecce Üniversitesi'nden Prof. Dr. Isabella Caneva, “Neolitik, kalkolitik, tunç çağı, demir çağı ve orta çağ buluntuları burada yer alıyor. Yumuktepe'de yaşam, milattan önce 7 bin yılından itibaren ve kesintisiz olarak orta çağa kadar devam ediyor” dedi.

ARKEOPARK YAPILACAK

Böyle bir örneğin dünyada nadir bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Caneva, “Kazı çalışmaları sonucunda belki daha eski dönemlere de ulaşılabilir” diye konuştu.

Höyüğü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de “Belediye başkanlığı sadece yol ve bina yapmak değil, kentin tarihine de sahip çıkmaktır. Yumuktepe'nin o mevcut olumsuz koşullarından kurtulup Mersin'e yaraşır bir Arkeopark olması için kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Kent için önemli fırsat

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Yumuktepe'nin arkeolojik olarak ciddi bir öneme sahip olduğunu belirten Çamsarı, şöyle konuştu: “Yumuktepe, bilimsel bilgiler sağlayan önemli bir yer. Mersin'deki kazı alanları, kent için önemli fırsat. Mersin Üniversitesi olarak kazı çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.”

Sıra yeni arkeologlarda

2001 yılından itibaren Yumuktepe Kazı Başkanlığı görevini yürüten ve yıl sonunda emekliye ayrılacak Prof. Dr. Caneva onuruna veda etkinliği düzenledi.

Prof. Dr. Caneva, “Çok heyecanlandım, çok mutluyum. Hepiniz buradasınız, tüm arkadaşlarım. 28 seneden beri buradayım, çalıştım. Sanki dün geldim gibi. Şimdi yeni arkeologlara yer vermek lazım. Onlar yapacak. Yeni enerji gelecek” diye konuştu.