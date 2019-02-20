Yunanistan’dan Krautrock, Acid, Psych Rock grubu Chickn bu Cumartesi Beyoğlu, AnahitSahne’de!

Juice Pleasure, dünyanın farklı coğrafyalarından ses ve müzikleri, samimi ve etkileyici performanslar eşliğinde dinleyebileceğiniz konser serilerinin ilkine 23 Şubat Cumartesi akşamı Yunanistan'dan Chickn grubu ile başlıyor.

Buluşmaları odak noktasına alan, performansın barındırdığı ses, tür ve dinamiklere ilgi ve tutkusu olan kişilerin müzikal seçkileri ile gecelere ev sahipliği yapacağı bir formatta olması planlanan Juice Pleasure’ın ilk etkiliğine, dünyanın farklı köşelerinden 60 ve 70’lerden günümüze uzanan farklı janraları barındıran setiyle Eren Şenkardeş eşlik edecek.

Müzikal yaklaşımlarında Doğu Avrupa ve Anadolu’dan, psychedelic rock ve 70’lerin progresif müziğinden bir hayli etkilenmiş olan, doğaçlama odaklı psikedelik öğeleri, harmonik gürültülere dönüştürdüğü, Krautrock’ın motorik davul ritimlerini, yer yer aşina olduğumuz melodilerle harmanlayan geniş bir ses skalasına sahip grup, 2019 turnesi kapsamında ilk defa İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

2012’de Yunanistan’da temelleri atılmış bir topluluk olan Chickn; elektrik gitar-synth/klavyede Chris Bekiris, vokal-synth-elektrik gitarda Angelos Krallis, davul ve perküsyonda Pantelis Karasevdas, üflemeli enstrümanlarda Don Stavrinos, perküsyon ve bas gitarda ise Axios Zafeirakos’dan oluşuyor.

Beyoğlu AnahitSahne’de gerçekleşek olan etkinlik, kapılarını 21.00’de açıyor. Ön satışta 40TL olan biletler, etkinlik günü kapıda 50TL olacak.