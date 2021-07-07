‘Yunus Diye’ Yahyalı’da sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organize ettiği, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımını üstlendiği ‘Yunus Diye’ adlı yürüyen sahne çocuk oyunu Yahyalı Cumhuriyet Meydanında izleyici ile buluştu.

Yahyalılı çocuklar tarafından büyük ilgi gösterilen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Oyun sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Tiyatrolarına, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara Devlet Tiyatrosu ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Esat Öztürk yapılacak yeni etkinliklerinde müjdesini verdi. Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; “Katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize de böylesi güzellikler yakışır. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun’a, oyunumuzun yönetmenine, oyuncu arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Öztürk, oyunu meydanda çocuklarla birlikte izleyen Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun’a ve Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları adına, Cansu Arslan’a çiçek takdim etti ve Kapuzbaşı Şelalesi fotoğrafı hediye etti. Caner Kadir Gezener’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Onur Kocabaş, Cansu Arslan, Selim Öztürk, Bengü Atark, Ümit Atalay, M. Burçak Kaya, Özkan Gültekin, Yasemin Bilgin, Ece Burçin Nurlu rol aldı.

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