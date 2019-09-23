Yurdaer Kahraman’dan ilk sergi

Özel bir şirketin CEO'su olan Yurdaer Kahraman, ilk kişisel resim sergisi; Işığın Vizyonları / Visions of Light ile sanatseverlerin karşısına çıktı. 20 Eylül’de açılan sergi, 6 Ekim’e kadar izlenebilecek.

Serginin Küratörü Inger Ayhan, “Yurdaer Kahraman’ın resimleri, resimde insan elinin yeteneği ile insancıl ruhun zaferidir. Bu sergide gerçek bir resim Rönesans'ı ve kalabalıktan ayrılmış yeni bir ressamı göreceğinize inanıyorum. 2018 kışı ve 2019 bahar ayları boyunca ortaya çıkan bu çarpıcı resimler, Yurdaer Kahraman'ın vizyonunu tuval üzerine yansıtıyor. Yaratıcı bir kaynaktan gelen sırları ortaya çıkaran resimler tıpkı renkli doğumları, dinamizmi anlatan bir müzik gibi” dedi.

BİR YILLIK YOLCULUK

İlk kişisel sergisini açmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yurdaer Kahraman, “Yaklaşık bir yıllık bir yolculuğun sonunda ortaya çıkan yansımaları paylaşabilmek çok güzel bir duygu. Hayatta karşılaştığımız fırsatları hızla yakalamak ve uygulamak gerçekten çok önemli. Bu sergide bu düşünce biçimi ile hareket etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.