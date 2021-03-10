Yurt dışından gelen teklifleri reddetti, Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti

Yazar ve iş insanı Hanri Benazus, Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları koleksiyonunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hediye etti. Hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının da bulunduğu arşivin, Büyükşehir'in açacağı Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

“GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla haberi duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Mustafa Kemal Paşa'nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti. Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergilemeye karar verdik. Sayın Benazus'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gözümüz gibi bakacağız” notunu düştü.

“10 BİNİN ÜZERİNDE ATATÜRK'ÜMÜZE AİT RESİM VAR KENDİSİNDE”

Yavaş’ın paylaştığı videoda açıklamada bulunan ve Hanri Benazus'un, Türkiye'nin Atatürk fotoğrafları konusundaki en büyük koleksiyoneri olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Yaklaşık 10 binin üzerinde Atatürk'ümüze ait resim var kendisinde. Biz bu resimlerden oluşan sergileri de Ankara'mı ile buluşturacağız” dedi.

“BENİM ATATÜRK'E ÇOK BORCUM VAR”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hanri Benazus ise, “Hem metro istasyonlarında hem başka gösterecekleri yerlerde günün anlamına göre devamlı sergiler açmak gibi bir planın içerisindeyiz. Bunu yaparken hiçbir beklentimiz yok. Bunu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Herkes ‘arkasında ne var' diye düşünür. Hiçbir beklentim yok. Çünkü benim Atatürk'e çok büyük borcum var. Ben o borcu ödemekle uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Henüz 7 yaşındayken Atatürk ile tanışan ve kamuoyunda “Atatürk'ün leblebilerini aşıran çocuk” olarak tanınan Benazus, ilk orijinal Atatürk fotoğrafını 17 yaşında elde etti. Yaklaşık 20 bin fotoğrafı bir araya getirmeyi başaran Benazus’un 100’e yakın kitabı bulunuyor.

Türkiye’nin en büyük Atatürk fotoğrafları arşivine sahip olan Hanri Benazus, çok sayıda teklif gelmesine rağmen bugüne kadar hiçbir fotoğrafını elinden çıkarmadığını belirterek, Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayattaki son kişi olduğunu söyledi. Benazus, Atatürk fotoğrafları arşivini hiçbir beklenti içinde olmadan Büyükşehir Belediyesine hediye ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

* Atatürk Ankara’yı başşehir seçerken kafasında çok uzun planlar vardı. Tam Anadolu’nun göbeğinde ve her yere eşit mesafede olan bir yeri seçti. Ankara çok önemli.

* Benim özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na önerim bu arşivin kalıcı bir müze haline getirilmesi. Bu müze hazırlanana kadar metro istasyonlarında veya uygun görülen yerlerde günün anlam ve önemine göre de geçici sergiler açılabilir.

* Bunu yaparken hiçbir beklenti içinde olmadım, çünkü benim Atatürk’e çok büyük bir borcum var. Ben o borcu ödemeye çalışıyorum. Bugüne kadar bu Atatürk müzesinin açılması için Amerika’dan ve Lozan Üniversitesi’nden teklifler geldi. Hepsini reddettim, çünkü bu arşiv bu topluma mal oldu. Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara.