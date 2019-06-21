Yurtiçi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yurt içi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yurtiçi'dir.
YURT İÇİ NE DEMEK: 1– Yurt sınırları içinde olan, 2– Yurt sınırları içindeki her yer.
YURT İÇİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “yurtiçi mi, yurt içi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yurt içi şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
yurtiçi (Yanlış kullanım)
yurt içi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yurt içi bölge dağıtım merkezlerinden birinde görev alacak.”