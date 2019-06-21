Yurtiçi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yurt içi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Yurtiçi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yurt içi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yurtiçi’dir. Yurt içi mi, yurtiçi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yurtiçi'dir.

YURT İÇİ NE DEMEK: 1– Yurt sınırları içinde olan, 2– Yurt sınırları içindeki her yer.

YURT İÇİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “yurtiçi mi, yurt içi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yurt içi şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yurtiçi (Yanlış kullanım)

yurt içi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yurt içi bölge dağıtım merkezlerinden birinde görev alacak.”