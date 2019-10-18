Yüz akı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüz akı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yüz akı’dır.
YÜZ AKI NE DEMEK: Övünç kaynağı anlamındadır.
YÜZ AKI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yüz akı mı, yüzakı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yüz akı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
yüzakı (Yanlış kullanım)
yüz akı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Ailemizin yüz akıdır kardeşim!”