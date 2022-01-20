Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni detaylar ortaya çıktı

Amazon'un duyurduğu, JRR Tolkien'in kült eserinden uyarlanan diziyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tüm zamanların en pahalı şovu, farklı güç halkalarına atıfta bulunan yeni ismiyle görücüye çıktı

Sozcu.com.tr

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Hayranlarının heyecanla beklediği yeni dizinin isminin The Lord of the Rings: The Rings of Power olduğu paylaşıldı. Yeni dizi, Orta Dünya’nın İkinci Çağının tüm önemli hikayelerini birleştirecek.

Amazon’dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: “Şimdiye kadar izleyiciler ekranda yalnızca tek yüzüğün hikayesini gördüler – ama bir tane olmadan önce çok vardı ve hepsinin destansı hikayesini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.”

İlk sezonun çekimleri Yeni Zelanda’da gerçekleşirken, ikinci sezonun çekimlerine İngiltere’de başlandı. Amazon’un Netflix’i yenerek Tolkien’in eserinin haklarını almak için 250 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak tüm zamanların en pahalı TV şovuna hazırlanıldığına inanılıyor.

We’re all headed back to Middle-earth. The Lord of the Rings: The Rings of Power premieres September 2, 2022. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/F6mJZAHvgj — Prime Video (@PrimeVideo) January 19, 2022

Teaser videosunda “Ring Verse” olarak bilinen bir konuşma yer alıyor. 20 ayrı halkayı referans aldığı göz önüne alındığında, Prime dizisinin önceki uyarlamalardakinden farklı olarak 20 güç halkasına sahip olması muhtemel görünüyor.

İlk bölümünün 2 Eylül’de Amazon Prime Video’da ve 240 ülkede aynı anda yayınlanması planlanıyor.

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