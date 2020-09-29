Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri yeniden başladı

Bir milyar 300 bin dolarlık bütçe ile tarihin en pahalı yapımı olması beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisnin çekimleri corona virüsü nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. Robert Aramayo ve Owain Arthur'un başrollerde yer aldığı ve Amazon Prime’de yayınlanması beklenen dizinin çekimlerine Yeni Zelanda'da da başlandı.

Dizinin ilk iki bölümünün çekimlerinin neredeyse tamamlandığı öğrenildi. Dizinin ikinci sezonu şimdiden onay aldığı için yazar ekibinin ikinci sezon senaryolarını hazırlamak üzere bu süreyi değerlendirdiği belirtildi.

Detayları sır gibi saklanan ve ilk sezonunun 20 bölümden oluşacağı dizinin 2021’de yayında olması bekleniyor.

FİLM SERİSİ PARA BASTI

Sinemanın en başarılı serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi, ABD’de 800 milyon doları aşkın hasılat elde etmişti. 3 filmden oluşan seri Türkiye’de toplam 4 milyon 471 bin 550 kişi tarafından sinemada izlenmişti.