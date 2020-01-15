Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Amazon, The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin oyuncu kadrosunu açıkladı. J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi, dizi olarak da gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. İşte Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosu...

ABD merkezli teknoloji devi Amazon tarafından yayın hakları alınan Yüzüklerin Efendisi, dizi olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin en çok merak edilen konularının başında ise oyuncu kadrosu geliyordu. Amazon, The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin oyuncu kadrosunu açıkladı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Amazon tarafından ilan edilen oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickersve Daniel Weyman.

TCA'daki panelde duyuruyu yapan Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke, oyuncuların hangi karakterlerde oynayacağını veya dizinin ne zaman başlayacağını paylaşmadı.

MORFYDD CLARK GALADRİEL’İN GENÇLİĞİNE HAYAT VERECEK

Prodüksiyonuna gelecek ay Yeni Zelanda'da başlanacağı açıklanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, JD Payne ve Patrick McKay tarafından geliştiriliyor. Yazar kadrosunda Gennifer Hutchison (Breaking Bad) ve Bryan Cogman'ın (Game of Thrones) da olduğu serinin ilk bölümünüJurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmeni Juan Antonio Bayonayönetecek.

Yüzüklerin Efendisi dizisi, Tek Yüzük'ün yaratılışı, Sauron'un yükselişi ve ilk yenilgisinin dahil olduğu 3441 yıllık bir dönemde geçecek. Amazon Studios tarafından Warner Bros. Entertainment’ın bir bölümü olan Tolkien Estate and Trust, HarperCollins ve New Line Cinema ile iş birliği içinde üretilen fantastik serinin 2021 yılı içinde yayınlanması bekleniyor.

DİZİNİN BÜTÇESİ 1 MİLYAR

Dizi, yarattığı merak kadar bütçesiyle de konuşuluyor. 1.3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle dizinin bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.

İlk sezonu 20 bölümden oluşması beklenen dizinin şubat ayında prodüksiyona girmesi bekleniyor.