Yüzüklerin Efendisi hayranlarını heyecanlandıran haber! Tam kadro karantinada bir araya geliyor

Tüm zamanların en popüler film serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin oyuncuları, komedyen Josh Gad'in kanalında bir araya geldi. Zoom üzerinden gerçekleştirilen özel buluşma pazar günü yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi serisinin kadrosu, pazar günü internette yayınlanacak doğaçlama bir video konferansında, Return of the Kings: Lord of the Rings Reunites Apart adı altında yıllar sonra tekrar bir araya geliyor.

Buluşma, komedyen Josh Gad’ın sevilen popüler kültür klasiklerinde yer alan oyuncuların anılarını paylaştığı Reunited Apart adlı YouTube programında gerçekleşecek.

TAM KADRO TOPLANDI

Video konferansına Sean Bean, Liv Tyler, Miranda Otto’nun yanı sıra Sir Ian McKellen, Andy Serkis, Elijah Wood, Sean Astin, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Billy Boyd ve Viggo Mortensen gibi oyuncular da programda yer alacak.

YÖNETMEN PETER JACKSON DA YAYINDA

Serinin kemik kadrosunun yanı sıra, Oscar ödüllü film üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson da video konferansa katılım sağlayacak.

Josh Gad, özel bölümü duyurduğu videoda, Frodo’nun sadık dostu Samwise Gamgee rolünü oynayan Sean Astin’e, Frodo’yu canlandıran Elijah Wood’u görüntülü aramaya ikna etmeye çalışıyor. Gad, “Dünyadaki en güçlü yüzüğü yok etmek için Uruk-Hai’nin pençelerinden kurtuldun, şeytani örümcel Shelob’u yaralayıp Gollum’dan kaçtın. Elijah Wood ile bir telefon görüşmesi yapmak ne kadar zor olabilir?” diyerek Astin’i ikna etmeye çalıştı.

Diğer oyuncuların da yavaş yavaş konferansa katıldığı program 31 Mayıs günü Birleşik Krallık saatiyle 17:00’da (TSİ 19:00) Josh Gad’ın YouTube kanalında yayınlanacak.