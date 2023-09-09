“Yüzüklerin Efendisi” filminin yıldızı Ian McKellen: “Umarım aptal gibi hissediyorlardır”

2003 yılında tek seferde çekilen ve toplamda 17 Oscar ödülü kazanan "Yüzüklerin Efendisi" (The Lord of the Rings) serisinde Gandalf karakterini canlandıran Ian McKellen, yapımcıların rol için ilk tercihlerinin kendisi olmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Variety’ye röportaj veren 84 yaşındaki İngiliz oyuncu Ian McKellen, Gandalf rolü kendisine gelmeden önce rolü reddeden önemli aktörleri ifşa etti.

Orta Dünya’nın en önemli büyücülerinden birini canlandırmanın kendisi için unutulmaz olduğunu ifade eden McKellen, “Yüzüklerin Efendisi”nden gelen teklifi önce Anthony Hopkins ve Sean Connery’nin geri çevirdiğini söyledi.

Ünlü aktör konuya, “Artık hepsi bununla ilgili açıklama yapıyor ve umarım kendilerini aptal gibi hissediyorlardır.” diyerek esprili bir şekilde yaklaştı.

O DA İTİRAF ETTİ

Dünyaca ünlü film serisiyle ilgili daha önce de Legolas karakterini canlandıran Orlando Bloom ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

46 yaşındaki İngiliz aktör, filmden sembolik bir ücret aldığını açıklayarak şaşırtmıştı. Bloom, tanınmasını ve Hollywood'da yükselmesini sağlayan gişe rekortmeni üç filmlik seriden sadece 4,7 milyon TL (175.000 dolar) kazandı. Serinin dünya genelinde ise 80,5 milyar TL (3 milyar dolar) gişe yaptığı bildiriliyor.



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