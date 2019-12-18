Yüzüklerin Efendisi’ne “aşırı kıllı oyuncu” aranıyor

Amazon yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinin yapımına yavaş yavaş başlanıyor. Dizide ork rolü için kast ajansının çıkardığı ilan ise başlı başına olay oldu.

Yüzüklerin Efendisi’nin kast ajansı, dev bütçeli dizi için oyuncu arayışında enteresan bir yola başvurdu. Ork rolünde oynayacak oyuncular için ilan açan ajans, “Çok fazla kırışıklığı olan” ve “Aşırı kıllı” oyuncular arıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre ajansın yayınladığı ilanda şu ifadeler yer alıyor: “Biraz kırışıklığın mı var? Güneşin altında mı kaldın? Yüzün birazcık şey mi?”

Ajans, tüm yaş ve etnik gruplardan, karakteristik yüze sahip ve aşırı kıllı kişilere, boyu 1.52’nin altı ya da 1.95’in üstündekilere başvuru çağrısı yaptı. İlanlardan birinde ise, “Eğer deri çanta gibi görünüyorsanız ya da aşırı kırışıklığınız varsa bu role uygunsunuz” deniliyor.

Filmin orijinal üçlemesinde orklar, Karanlık Lord Sauron’un ordularının askerleriydi. Fiziksel açıdan kısa boylu ve insansı yapıları olan orkların gergin ve kıvrımlı ciltleri vardı.

Yüzüklerin Efendisi serisi ise JRR Tolkien’in yazdığı seriden binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na odaklanacak, film ise Üçüncü Çağı anlatıyordu.