Yüzükoyun nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüzü koyun’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yüzükoyun nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüzü koyun’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yüzükoyun’dur. Yüzükoyun mu, yüzü koyun mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yüzükoyun'dur.

YÜZÜKOYUN NE DEMEK: Yüzüstü.

YÜZÜKOYUN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yüzükoyun mu, yüzü koyun mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yüzükoyun şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

yüzü koyun (Yanlış kullanım)

yüzükoyun (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sararmış otların üzerine yüzükoyun uzandım.”