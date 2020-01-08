Yüzükoyun nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüzü koyun’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yüzükoyun'dur.
YÜZÜKOYUN NE DEMEK: Yüzüstü.
YÜZÜKOYUN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yüzükoyun mu, yüzü koyun mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yüzükoyun şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
yüzü koyun (Yanlış kullanım)
yüzükoyun (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sararmış otların üzerine yüzükoyun uzandım.”