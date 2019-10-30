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Yüzüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüz üstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Yüzüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüz üstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'yüzüstü'dür. Yüzüstü mü, yüz üstü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 30 Ekim 2019 - 11:34

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yüzüstü’dür.

YÜZÜSTÜ NE DEMEK:

1- Yüzü yere gelecek biçimde, yüzükoyun.

2- Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda

YÜZÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yüzüstü mü, yüz üstü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yüzüstü şeklinde olmalıdır. Yani bileşik yazılmalıdır.

yüz üstü (Yanlış kullanım)
yüzüstü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ayağı takılıp yüzüstü yere düştü.”

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Son güncelleme: 11:35 - 30.10.2019
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