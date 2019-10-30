Yüzüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yüz üstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yüzüstü’dür.
YÜZÜSTÜ NE DEMEK:
1- Yüzü yere gelecek biçimde, yüzükoyun.
2- Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda
YÜZÜSTÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yüzüstü mü, yüz üstü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yüzüstü şeklinde olmalıdır. Yani bileşik yazılmalıdır.
yüz üstü (Yanlış kullanım)
yüzüstü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Ayağı takılıp yüzüstü yere düştü.”