Z Raporu ‘İstemem’ ile merhaba dedi

Pop-rock grubu Z Raporu’nun ilk teklisi ‘İstemem’ ile müzikseverlere merhaba dedi. Grup, 90’ların Kadıköy ve Taksim sound’unu, günümüz müziğiyle sentezleyerek dinleyenlerin beğenisine sunuyor.

İstanbul canlı müzik piyasasından tanınan Z Raporu, ilk teklisi İstemem’i yayınladı. 2019 yılında Mert Şuşut ve Mehmet Sait Arısoy tarafından kurulan Z Raporu önce kadrosuna Onur Cem Ezgin'i kattı. Bu üçlü uzun süre grubun sound'unu oturtmaya çalışırken kadroya Murat Küçükoruç ve Hüseyin İmren de dahil oldu.

Şarkılarında, şehir hayatının karmaşası içinde varoluş savaşı veren bireyin mücadelesini her yönüyle ve sadelikten ödün vermeden anlatan İstanbullu beşli, 90'ların Kadıköy ve Taksim sound'unu, günümüz müziğiyle sentezleyerek dinleyenlerin beğenisine sunuyor.

90’LARIN TAKSİM SOUND’UNU GÜNÜMÜZE TAŞIYORLAR

Enerjik ve samimi canlı performanslarıyla ilgi odağı olan grup, repertuarında kendi şarkılarının haricinde, 90'lardan günümüze uzanan bir yelpazede, müzik severlerin hafızasında unutulmaz yer etmiş klasikleri de kendilerine özgü bir tarzda ele alıyor.

Grubun ilk şarkısının söz ve müziği Mert Şuşut’a ait. Düzenlemeyi Yavuz Tuluay yaptı. Lead gitarda Hüseyin İmren, ritm gitarda Onur Cem Ezgin, bas gitarda Eren Emek Ergen, davulda ise Mehmet Sait Arısoy yer alıyor.