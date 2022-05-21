Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a kitap fuarında büyük ilgi

Kocaeli'de Kitap Fuarı'na giden oyuncu Zafer Algöz ve yazar Can Yılmaz'a büyük ilgi gösterildi. Önce söyleşide vatandaşlarla buluşan ikili, ardından yeni kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Kocaeli’de bu yıl 12.’si düzenlenen Kitap Fuarı’na Zafer Algöz ile Can Yılmaz da katıldı. İkili Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda yapılan söyleşide vatandaşlarla buluştu.

“KİTAP OKUMAK YALNIZLIĞI TERCİH ETMEKTİR”

Zafer Algöz, “İlber Hoca Türkiye’nin en çok okuyan insanlarından biri. Bunu neden söylüyorum? Bir gün sohbet sırasında tespitte bulundu, ‘Biz Türklerin kodlarında okumak diye bir alışkanlık yoktur, biz muhabbeti severiz’ dedi. Türkiye’de bir insanın yılda kitap okumaya ayırdığı zaman 6 saattir. Bunun şöyle bir nedeni olduğunu düşünüyorum; eğitim sisteminin ezberciliğe dayalı olması ve test çözmeye yönlendirmesinin etkisi var. Ülkemizdeki talihsizliklerden biri de pek çok insan hayatı boyunca yapmak istemediği mesleği icra etmek durumunda kalmış. Eğitim sisteminin yeniden okumaya ve araştırmaya yönelik bir metoda dönmesi lazım. Ülkede okuma kültürünün artması buna bağlı. Kitap okumak bir yalnızlıktır. Yani yalnızlığı tercih etmektir. Ben de şöyle bir misyon edindim; meslek hayatım boyunca karşılaştığım pek çok insanla ilgili bilinmeyen şeyleri anlatıp sunmak istedim. Mesela öğrencilik dönemimde konservatuvardaki Sadık Dayı benim kahramanımdı. Çünkü en komik ve en tatlı olan oydu. Onu bütün insanlar tanısın istedim ve kitabımda anlattım” dedi.

Can Yılmaz da söyleşide uzun süre yazdıklarını yayınlamaya cesaret edemediğini söyleyerek gençlere cesur olmaları nasihatinde bulundu.

Söyleşinin ardından Zafer Algöz ve Can Yılmaz kitaplarını imzalamak üzere standa geçti. Yoğun katılım gösteren vatandaşlar imza attırıp fotoğraf çektirdi. (İHA)

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