‘Zafere Giden Yol’ gösterimi için son 3 gün

Kuruluş mücadelesinin en önemli dönemeci olan, 26-30 Ağustos arasında yaşananların, dijital olarak Taksim Meydanı'nda gösterilen "30 Ağustos - Zafere Giden Yol" için son 3 gün. Atatürk’ün pelerini, Kazım Karabekir’in madalyası ve döneme ait bazı eşyaların da sergilendiği etkinlik için son 3 gün...

Ülkemizin kuruluş sürecindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan “Büyük Taarruz”un kazanıldığı 30 Ağustos'un 97'inci yıldönümü bir çok yerde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “30 Ağustos Zafer Bayramı” kutlamaları kapsamında, Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz Cuma günü “Zafere Giden Yol” isimli dijital sergi açıldı. Atatürkkomutasındaki Türk Ordusu’nun 26 Ağustos’ta başlattığı, 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin anlatıldığı dijital gösterimde, 3 boyutlu görüntüler de yer alıyor. Dört ayrı odada 4 bölüm olarak gerçekleştirilen gösterimi şu ana kadar 10 bin kişi ziyaret ettiği belirtiliyor.



ATATÜRK'ÜN PELERİNİ DE SERGİLENİYOR

Yaklaşık 600 metrekarelik gösterim alanında bir de sergi bölümü yer alıyor. Harbiye Askeri Müzesi'nden getirilen; döneme ait silahlar, telgraf makinesi ve santral telefonu dikkat çekiyor. Sergide Atatürk'ün pelerini ve Kazım Karabekir'in madalyası da bulunuyor. Pelerin ve madalyonu ziyaretçilerin büyük ilgi ile karşıladığı belirtiliyor.



Ücretsiz olarak misafirlerini ağırlayan “30 Ağustos- Zafere Giden Yol” dijital gösterimi 6 Eylül'e kadar açık kalacak. Dijital gösterimin 3 gün boyunca, saat 11.00 ila 23.00 arasında açık olacağı belirtiliyor.