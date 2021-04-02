Zamanı geriye alın

Bugünlerde pandemi stresinden bir süreliğine de olsa uzaklaşıp, tarihe yolculuk yapmak ister misiniz? Yanıtınız ‘Evet' ise bu keyifli deneyimi yaşayabileceğiniz adreslerden biri Rahmi Koç Müzesi… İşte kendinizi zaman tünelinde hissedeceğiniz müzedeki Nostaljik Sokak'ta gerçeğe uygun olarak tasarlanan canlandırmalardan bazıları…

‘Balıkları öpen adam'

Mesleğini soranlara “Balıkçıyım” diyen Türk edebiyatının en önemli öykü yazarlarından Sait Faik Abasıyanık, kısacık öykülerinde yalın Türkçesiyle balıkçıları anlatırdı. Rahmi M. Koç Müzesi'nde canlandırılan balıkçı barınağı, Sait Faik okurları başta olmak üzere balıkçılığı sevenlerin, özellikle İstanbul ve yakın çevresinde yapılan balıkçılığa dair kaybolmaya yüz tutmuş birçok ayrıntıyı görmelerini sağlıyor.

150 yıllık tornahane

Müzede içerisinde Tersane'nin orijinal hızarının da yer aldığı bir marangozhane ile kayışlar aracılığıyla hareket ettirilen torna tezgahı ve diğer aletlerin bulunduğu tam teşekküllü tornahanede var. 19'uncu yüzyıl İngiliz yapımı Torna tezgahı, Bredbury Manchester'da bulunan, Britannia Machine Tool Works'te üretildi. Hızar Şirket-i Hayriye Tersanesi'nden geriye kalan orijinal birkaç parçadan biri. Yaklaşık 150 yıl sonra hâlâ tamamen kullanılır durumda.

Haliç'in emektarı sandallar

Tarihi Haliç semti Ayvansaray, 1980'lerin ortalarına kadar sokak aralarında bile kayık yapım atölyeleriyle doluydu. İstanbul'un yerel kayık ihtiyacı büyük ölçüde Ayvansaray'da inşa edilen kayıklarla giderilirdi. Müzede yer alan sandal yapımevi hem bu zanaata dair bilgi veriyor hem de artık kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı hatırlatarak Ayvansaray ve Haliç'in İstanbul'un denizcilik tarihindeki yerine işaret ediyor.

Nostaljik saatçi dükkanı!

Her çeşit saat tamirinin yapılabildiği bir dükkan şeklinde düzenlenen Dakik Saat'te kol saatlerinden duvar saatlerine zengin bir koleksiyon sergileniyor. Sergilemeyi desteklemek için döneme uygun giydirilmiş bir tamirci mankeni ve fonda radyo yayını da kullanılıyor.

100 yıllık ayakkabılar tamirde

Ayakkabı tamircilerinin nostaljik bir örneği olan dükkanda, irili ufaklı pek çok tamir aleti ve ahşap ayakkabı kalıbı bulunuyor. Ayrıca tamir edilmeyi bekleyen, yüzyıl başına ait zarif ayakkabılar, binici çizmeleri, çeşitli çanta ve bavullar sergileniyor.